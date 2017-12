By

【KTSF】

舊金山金門橋公園週三早上有人發現一具人體殘骸,現階段當局相信事件不涉及刑事案。

警方稱,屍體是於早上7時23分被一名途人發現,地點在花卉種殖場附近的Fuchsia Dell。

法醫已到場調查其死因,暫時並未列作有可疑。

