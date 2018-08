By

【KTSF】

舊金山警方本月稍早在南市場街地區(SOMA)一個住屋單位發現一具人體遺骸,警方正等候驗屍結果以作調查。

發現屍體的住屋位於Santa Clara街,警員是調查一宗人口失蹤報告時,在上址發現屍體。

當局尚未就案件披露進一步資料。

