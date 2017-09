華裔夫婦買入豪宅街業主反對 舊金山將召聽證會定奪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣一對華裔夫婦兩年前用約9萬元,拍賣投得舊金山豪宅區Presidio Terrace當中公共空間一事,該區的房屋業主除了控告市府及兩名華裔買家外,更就作廢這宗買賣,向市參議會申請舉行聽證會。

代表Presidio Terrace該區的市參事MarkFarrell指,售出公共空間的消息傳出後,收到很多市民的意見,因此有需要舉行聽證會,去聽聽雙方的意見。

最終全體市參事贊成於11月28日舉行聽證會。

買了豪宅街Presidio Terrace當中公共空間的鄭宇翔,週二都有出席聆聽市參議會會議,但沒有發言機會。

他表示,Presidio Terrace物業管理方當初沒有交稅,市府才將公共空間拍賣,而他只是一個對該物業有興趣的買家,而整個交易過程是合法合理,就算舉行聽證會,他亦問心無愧。

鄭宇翔說:”現在我們知道,因為我們做的都是對的,聽證會開成的話,我們都是沒無題,我們只是考慮如果他們真的做出來的話,是浪費政府的時間及錢。”

至於代表Presidio Terrace業主的律師亦有出席會議,他表示今次只是定下一個開會的日期,因此沒有什麼回應。

