舊金山市參事提多項議案 欲限制大麻藥店數目（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事安世輝（Asha Safai）動議限制Excelsior和Outer Mission區一帶大麻藥店的數目不超過3間，他的提案在市參議會一讀通過。

​安世輝認為，目前在他管轄下的第11區，已有足夠大麻店，如果不規劃發展，大麻店可能會越開越多。

不過他區內的大麻店數目比起其他區就較少，安世輝指希望他區內有更多服務家庭的商店，另外是為了保障現時以小商店方式經營的大麻藥店。



安世輝說：”大型煙草公司目前已想辦法進入大麻業，所以這也是引伸討論，全市立例時應考慮幾多大麻店才算合適，怎樣達到那個數目。”

不過據報指，有小業主團體反對安世輝的提案 ，認為提案會阻礙商業競爭。

有市參事就認為，控制大麻店數量應該是全舊金山的議題，不應就個別分區先下決定，有待9月有關康樂大麻法例實施後再定。

另一方面，第10區市參事Malia Cohen就提出暫時停止發牌給大麻藥店45天，直至有關康樂大麻法例實施。

Cohen說：”大麻業正在加州轉型，最近提出建立大麻辦公室，我覺得有必要暫停發牌，重新檢討管控措施，怎樣更有效幫助舊金山全市的病人。”

目前在全舊金山有16間大麻藥店的申請等待審批，而已合法經營的就有大約40幾間。

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