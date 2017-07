舊金山市參事提多項議案 欲限制大麻藥店數目（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事安世輝(Asha Safai)動議限制Excelsior和Outer Mission區一帶大麻藥店的數目不超過3間,他的提案在市參議會一讀通過。

​安世輝認為,目前在他管轄下的第11區,已有足夠大麻店,如果不規劃發展,大麻店可能會越開越多。

不過他區內的大麻店數目比起其他區就較少,安世輝指希望他區內有更多服務家庭的商店,另外是為了保障現時以小商店方式經營的大麻藥店。



安世輝說:”大型煙草公司目前已想辦法進入大麻業,所以這也是引伸討論,全市立例時應考慮幾多大麻店才算合適,怎樣達到那個數目。”

不過據報指,有小業主團體反對安世輝的提案 ,認為提案會阻礙商業競爭。

有市參事就認為,控制大麻店數量應該是全舊金山的議題,不應就個別分區先下決定,有待9月有關康樂大麻法例實施後再定。

另一方面,第10區市參事Malia Cohen就提出暫時停止發牌給大麻藥店45天,直至有關康樂大麻法例實施。

Cohen說:”大麻業正在加州轉型,最近提出建立大麻辦公室,我覺得有必要暫停發牌,重新檢討管控措施,怎樣更有效幫助舊金山全市的病人。”

目前在全舊金山有16間大麻藥店的申請等待審批,而已合法經營的就有大約40幾間。

