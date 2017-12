By

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山市長李孟賢去世之後,市府憲章也保障舊金山有政權接替的過程。

在市府憲章的條文下,市長李孟賢的逝世,市參議會主席London Breed立即成為代理市長,舊金山選民將在明年6月5日選出下一位市長來完成李孟賢剩下約一年半的任期,然後在2019年年底選出下一位市長。

而從現在到明年6月,市議會也可以選出一人來當代理市長。

舊金山市府律師Dennis Herrara說:”要是他們(市參議會)不採取任何行動的話,London Breed將會兼任代理市長和市議會主席。

而因為消息突如其來,市參議會也還沒有決定是否在明年6月之前,推選出一個代市長。

除了市政廳之外,舊金山附近的州府和市府建築都下半旗30天,而市長辦公室和市政廳外頭,也開始有人送花、臨時紀念碑悼念市長李孟賢。

