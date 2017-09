By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二以9票對2票通過,暫時停止發牌給新的大麻藥店,為期45日。

提出法案的市參事Malia Cohen表示,現時有必要暫停發牌給大麻藥店,重新檢討市內的管控措施。

提案之後將交由市長李孟賢簽署落實,最快要到下星期五才會生效。

不過這個法案並不包括在日落區Noriega街和Irving街,已經取得牌照的兩間大麻藥店。

有份投反對票的市參事Jeff Sheehy 認為,此法案會打擊作為小商業經營的大麻藥店,同時也會影響真正需要藥用大麻的病人。

另一個投反對票的市參事是Mark Farrell。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。