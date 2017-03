By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山市參事促請州議會通過法案,容許舊金山徵收入息稅。

加州法例禁止地方政府徵收入息稅,州眾議員丁右立表示,由於預期未來所得到的聯邦經費將大減,舊金山及加州需要在財政方面更獨立,因此他提案容許地方政府徵收入息稅,以增加收入。

舊金山市參事Aaron Peskin在市參議會提出議案,促請州議員支持丁右立的提案,容許舊金山徵收入息稅。

議案指以2013年為例,如果向最高薪階層徵收多1%的入息稅,將可以為市府帶來額外2.7億元的稅收。

Peskin的議案週二獲通過,如果丁右立的提案最終在州議會獲得通過,舊金山最快可以在2018年將徵收入息稅的建議交給選民表決。

