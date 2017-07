舊金山立法增可負擔房屋 助中等收入家庭置業（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會週二一致通過立法,加強可負擔房屋政策,新法例也將包括有利於中等收入家庭的房屋政策。

現任市參事Ahsha Safai指出,舊金山過去20年的房屋政策,有照顧低收入家庭,而高收入家庭也有能力按市場價格買屋,市府卻忽略了中等收入家庭,許多有兩份收入的家庭,包括教師、建築工人、清潔工人等家庭,都無法在可負擔房屋政策下受惠。

Safai說:”像灣景區、獵人角、Excelsior、列治文和日落區等外圍市區向來都照顧到勞工家庭,中等階層,這個住屋市場已消失了。”

在新法例下,新建的住宅發展項目中,要是超過25個單位的話,必須有18%是給可負擔房屋,當中10%是給低收入,4%給中低收入,另外4%是給中等收入家庭。

在出售的發展項目中,則必須有20%給可負擔房屋,10%屬於低收入,5%給中低收入,另外5%給中等收入。

而究竟個別家庭是屬於哪個級別,將由家庭成員人數和以總收入來決定。

新的可負擔房屋政策預計將在未來3年內,興建800至2,000個可負擔住房。

