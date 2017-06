By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議會週二通過立法,從明年開始全面禁止售賣含有口味的香煙和煙草產品。

市議會週二全面通過市議員Malia Cohen提出的立法,禁止在舊金山售賣含口味的煙草產品。

Cohen和反煙人士指出,煙草業利用廣告,瞄準低收入族群,向他們推銷顏色亮麗、包裝精美的煙草產品,有水果、炸雞、薄荷口味,當中包括香煙、雪茄和電子煙等煙草產品,讓民眾在年紀輕時就開始吸煙、上癮。

在美國一些如緬因州、紐約市和芝加哥都有限制售賣含口味煙草產品,例如不能在學校附近售賣,但舊金山的這項法例,將在市內全面禁售。

市長李孟賢已經表示將會簽署,法例將在明年4月開始生效。

