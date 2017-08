單車黨舊金山華埠搞事 警方呼籲長者小心（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對近幾星期有單車黨多次在舊金山華埠搞事,警方特地召開警民會議,呼籲長者要小心個人財物。

上月28日,十多名未成年人士騎著單車,在華埠建民中心外圍著一名華裔婦女,並搶走她的手機。

到了上週四下午,十多名同樣騎著單車的青少年,在建民中心外聚集,他們一度叫囂,踢向大門,用粗口大罵當中的職員,並曾一度企圖進入中心內安老自助處的長者飯堂,不過最後不成功。

目擊事發經過的彩虹攝影老闆洪雷文說:”當然很擔心,第一,長者年事已高,如果被搶東西算小事,最怕拉倒、跌倒,你知道老人家一跌倒就不得了。”

案發後一天,警方隨即在安老自助處舉辦警民會議,警方指,這群單車黨近兩個星期至少在華埠出現過4至5次,並提醒市民尤其是長者,要小心這班單車黨。

中央警局警員David On說:”第一樣我想說的是,有一群騎著單車的青少年,他們成群結黨,一行人大約15至20人,在華埠流連,尋找機會打劫市民。”

警方表示,上月28日打劫事主的疑犯同樣是一班騎單車的青少年,因此不排除是同一班人所為。

警方不願意透露調查進度,只表示現階段透過目擊者提供的片段,及附近錄像嘗試認出這班人。

在Stockton街800號路段一帶的商戶,已經自發性組織了一個互助小組,有近70人加入,商戶表示,如果華埠市民或長者遇上任何問題,亦可以進入商店向他們求助。

