【KTSF】

舊金山Bernal Heights週二晚發生槍擊案,造成一死一傷。

根據警方消息,事發於週二下午約5點15分,槍手在舊金山Bernal Heights區Richland大道與Lease街交界附近,開槍打中兩人,兩名傷者送院治療,其中一人不治身亡,另一人受傷。

該名槍手目前仍然在逃,警方仍在調查案件。

