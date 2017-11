舊金山Bernal Heights煤氣洩漏觸發爆炸 沒人受傷

By

舊金山Bernal Heights週一早上發生煤氣洩漏觸發爆炸,事件導致身處多幢建築物的人士需要疏散,沒有人受傷。

消防員於早上10時左右接報,指St. Mary’s大街附近的Mission街3900號路段有煤氣洩漏。

消防員到場時,嗅到現場有濃烈煤氣味,至早上10時14分,Mission街3987號一幢3層高住宅大廈一個低層單位發生爆炸,對單位造成破壞,前窗被爆炸的衝力撞至飛脫。

事發時沒有人在建築物內,沒有人受傷。

消防員已疏散多幢建築物,分別位於Mission Street、College Terrace和Bosworth街,太平洋煤電公司(PG&E)人員已到場了解事件,至中午1時左右已截斷煤氣洩漏。

當局指,洩漏煤氣的地方應位於街外,暫時未知煤氣是如何進入室內。

因應這宗事故,Muni公車的14-Mission和49-Van Ness/Mission巴士線需要改道行駛。

