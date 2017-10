舊金山規定大型超市需公開肉類抗生素資料 創全美先河（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長李孟賢週二正式簽署法例,規定市內所有大型連鎖超級市場,要公開交代他們所售的肉類,由養殖至加工等每個步驟中所使用的抗生素。

市長李孟賢在多名官員的陪同下簽署法案,令舊金山成為全美第一個推出這項法例的城市。

提出法例的市參事Jeff Sheehy指,法例規定有25間分店以上的大型連鎖超市,要提供抗生素資料,交代所出售肉類在生產過程中使用過所有的抗生素,並遞交予市府,再由環境局集體公開,而市內一些小型的零售商可自行選擇參加與否。

Sheehy說:”這條法例關乎舊金山盡力應對一個日益發大的問題,保障更多市民的健康。”

衛生部指,全美使用抗生素的比例當中,有超過七成是用在飼養牲口方面,原因是預防牲口受細菌感染,而不是用在治療牲口的病。

民眾長期進食這些肉類,會吸收肉類中的抗生素,從而令人體適應了抗生素,一旦受到細菌感染便無藥可治。

衛生部指,全美每年有23,000人因這種感染死亡。

而Sheehy指,死亡數字有上升的趨勢,因此希望在情況惡化前,為消費者提供更多參考資訊。

