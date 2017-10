By

舊金山市參議會週二一致投票通過一項法案,禁止商家在舊金山出售含有一種化學物質名為阻燃劑的傢具以及小童產品。

法案通過後,舊金山成為全國首個城市,禁止零售商及網購平台出售含有阻燃劑有關的產品,並允許非牟利機構對違法的人士採取法律行動。

阻燃劑對人體有害,可導致荷爾蒙失調、智商及集中能力下降,並影響生育能力以及患癌。

小童、孕婦、低收入人士,以及消防員都是最受阻燃劑影響的人群。

州政府曾經要求傢具及部分小童的產品都要含有阻燃劑,長達40年,不過在2003年停止有關要求。

目前有產品測試機構檢驗出市面上仍有29%的產品含有阻燃劑。

