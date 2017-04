By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週六下午發生銀行劫案,被劫的銀行平日人來人往,而且位於繁忙地段。

警方表示,週六下午4時37分,ㄧ名年約30歲至40歲的白人男子,進入位於都板街1100路段的一間銀行,將ㄧ些膠袋放在櫃檯職員前方,這名匪徒並沒有開聲講話。

兩名女職員其後打開抽屜拿錢,將錢放入膠袋裡,匪徒得手後沿著都板街逃走。

警方呼籲如有任何案件的線索,請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

