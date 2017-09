By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山亞洲藝術博物館即將展開擴建工程,定明年初動工。

博物館館長Jay Xu說:”新館擴建計劃就在原來的舊金山市中心的亞洲藝術博物館後方,增加一個新的臨時展廳,這個臨展廳專門用來陳列大規模的藝術特展,有來自古代藝術的,也有來自當代藝術的。”

Xu說,在臨時展廳的上方,將會打造舊金山灣區最有規模,最吸引人的空中花園,以展陳當代藝術的雕塑,壁畫等等。

擴建計劃總共耗資3,800萬元,經費主要來自私人籌款,當中包括雅虎創辦人楊致遠及其妻子的捐款。

有了新的展廳,亞洲藝術博物館將可以同時展出幾個文物和藝術展覽,博物館也將會加強視覺效果和數碼科技。

亞洲藝術博物館擴建期間將會照常開放,預計新的展廳將於2019年落成。

