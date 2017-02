By

【KTSF】

舊金山列治文區一間Walgreens藥房週一早上遭一名持械匪徒打劫,匪徒涉嫌持槍威脅店員,再搶走店內的藥物。

事發於Point Lobos大街第一個街口的Walgreens藥房,時間在早上9時50分,年約20餘歲的疑犯被指步進店內後,首先走近店員,再掏出手槍,他接著走到櫃台,吩咐店員交出藥物。

疑犯被指從櫃台拿走藥物,再放進背包,得手後拔足逃跑,截至週二早上仍然在逃。

