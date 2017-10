By

【KTSF】

舊金山Outer Mission區週六凌晨一間賭檔被人打劫,匪徒持槍劫走10名受害人的手提電話和現金。

事發於凌晨2時左右,地點在Mission街5300號路段一幢住屋。

3名持械匪徒闖入上址,喝令屋內10人伏在地上,然後逐一搶走他們身上的財物。

匪徒得手後逃去無蹤,目前仍然在逃。

