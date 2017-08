舊金山租金回升 一房公寓月租要3千元以上（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

有公司發布租住房報告,表明舊金山租金繼續上升。

租賃公司Apartment List發表報告,指出7月舊金山的租金比6月升0.6%,和去年同期大致持平。

舊金山1房公寓租金中位數是2,430元,兩房是3,060元,報告並表示是5月租金下跌後,又再次出現上升。

另外一個租賃網站Zumper的報告就指出,6月舊金山1房公寓租金中位數是3,370元。

Rent Jungle網站的數據就顯示,6月份舊金山1房公寓租金平均數是3,500。

這些數據同Apartment List的報告數據有相當大的差別。

我們再去熱門尋租網站Craigslist看看,1房公寓在不同地區的租金介乎2,400元到4,700元。

雖然幾分報告因為各自數據庫不同,得出不一樣的數值,但都表明在舊金山市中心及其附近的區域的租金仍然處於高位,舊金山邊沿的區域就稍微可負擔一些。

