舊金山再有華裔無故遇襲 警方相信非仇恨犯罪（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

繼8月底舊金山一名華裔婆婆無故被人推落輕軌列車月台後，灣景區上星期再有一名華裔婦人被人無故用錘襲擊，警方將案件列作企圖謀殺案處理，接連的事件是否對住在該區的華人響起警號呢？

最新一宗襲擊案發生在灣景區Quesada街1200號路段，現場是一個寧靜的住宅區。

警方表示，上週四9月7日早上6時半，62歲女事主當時站在街上，一名53歲的非洲裔男子突然從後用錘擊打事主的頭部，警方指兩人之間並沒有交集，匪徒行兇之前也沒有說話。

灣景區警局表示，警員在極短時間內到達現場，將事主送院，並根據目擊者的口供，在附近將匪徒拘捕。

警方指，知道匪徒的動機，暫認為案件不是仇恨犯罪。

華裔婦女被人無故襲擊的案件，近日已經不是第一次發生，8月31日，一名華裔婆婆被人從輕軌列車月台推落地面受傷，早前舊金山警方亦拘捕一名男子，指他專襲擊亞裔女子，其中一名受害人被他打至鼻梁骨折。

灣景區警局局長表示，他明白亞裔社區的擔憂，但他不認為區內非洲裔與華裔社區之間有任何的衝突，因為從上次一名婆婆被推落月台的案件來看，由幫忙報警、安撫婆婆，以至提供線索拘捕匪徒，全部都是非裔從旁協助，相信近來的案件都是個別事件。

舊金山警局灣景區分局局長Raj Vaswani說：”我想告訴大家，我們很認真處理這些案件，因為有很多婦女經案件後人生從此改變，我想讓社區知道，每宗案我們都成功逮捕匪徒，而地檢處亦都認真處理。”

訪谷區亞裔社區領袖陳美玲表示，一有事發生，警方應該先通知居民，讓他們警惕，但近來發生的這些案件，都是從媒體上得知，代表警方及市府與居民溝通不足。



陳美玲說：”最近有很多這些案件，令我們都很怕出入，尤其是老人，他們出去運動，警方應該要多巡邏，因為我們華人太低調，我們又顧面子，很多時又不去報案。”

就著這些案件，灣景區警方將於下星期一舉行警民會議，解答居民的問題。

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