舊金山再有華裔無故遇襲 警方相信非仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

繼8月底舊金山一名華裔婆婆無故被人推落輕軌列車月台後,灣景區上星期再有一名華裔婦人被人無故用錘襲擊,警方將案件列作企圖謀殺案處理,接連的事件是否對住在該區的華人響起警號呢?

最新一宗襲擊案發生在灣景區Quesada街1200號路段,現場是一個寧靜的住宅區。

警方表示,上週四9月7日早上6時半,62歲女事主當時站在街上,一名53歲的非洲裔男子突然從後用錘擊打事主的頭部,警方指兩人之間並沒有交集,匪徒行兇之前也沒有說話。

灣景區警局表示,警員在極短時間內到達現場,將事主送院,並根據目擊者的口供,在附近將匪徒拘捕。

警方指,知道匪徒的動機,暫認為案件不是仇恨犯罪。

華裔婦女被人無故襲擊的案件,近日已經不是第一次發生,8月31日,一名華裔婆婆被人從輕軌列車月台推落地面受傷,早前舊金山警方亦拘捕一名男子,指他專襲擊亞裔女子,其中一名受害人被他打至鼻梁骨折。

灣景區警局局長表示,他明白亞裔社區的擔憂,但他不認為區內非洲裔與華裔社區之間有任何的衝突,因為從上次一名婆婆被推落月台的案件來看,由幫忙報警、安撫婆婆,以至提供線索拘捕匪徒,全部都是非裔從旁協助,相信近來的案件都是個別事件。

舊金山警局灣景區分局局長Raj Vaswani說:”我想告訴大家,我們很認真處理這些案件,因為有很多婦女經案件後人生從此改變,我想讓社區知道,每宗案我們都成功逮捕匪徒,而地檢處亦都認真處理。”

訪谷區亞裔社區領袖陳美玲表示,一有事發生,警方應該先通知居民,讓他們警惕,但近來發生的這些案件,都是從媒體上得知,代表警方及市府與居民溝通不足。



陳美玲說:”最近有很多這些案件,令我們都很怕出入,尤其是老人,他們出去運動,警方應該要多巡邏,因為我們華人太低調,我們又顧面子,很多時又不去報案。”

就著這些案件,灣景區警方將於下星期一舉行警民會議,解答居民的問題。

