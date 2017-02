By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一份最近發表的全球性報告顯示,洛杉磯是全世界交通最擁擠的城市,舊金山也高居第4位。

根據全球交通系統分析公司Inrix的報告,洛杉磯的駕車人去年旅遊旺季,平均每人塞車104小時,俄羅斯首都莫斯科以91小時排列第2位,紐約以89小時排第3位,而舊金山的駕車人就以83小時排在第4位

這份排名表中,前10個交通最擁擠的城市,美國就佔了一半。

報告也指出,塞車使每一位美國駕車人一年平均損失1,400美元,以全國計算,損失金額高達3,000億。

有學者分析,美國經濟穩定發展,許多城市也不斷改善,還有就業率上升等因素,都導致交通擁擠,也降低了居民的生活品質。

學者也預料,交通擁擠的情況將很難改善,因為路上的汽車有增無減,卻沒有建設新的道路。

更多新聞:

加州保險局網站推新服務 助消費者比較汽車保費(視頻)

舊金山Potrero Hill推廉租單位 現正接受申請(視頻)

舊金山提出Home SF計劃幫助中低收入階層(視頻)

九曲花街人多車多 舊金山市參事建議收過路費

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。