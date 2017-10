By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府控告PG&E在去年一項安裝煤氣管道的工程中,沒有妥善做好善後及保養工作,導致山泥傾瀉,摧毀一間民宅,另有5間因而損毀。

市府律師希望透過今次的訴訟,向PG&E追討近800萬元,以支付善後費用,包括賠償670萬予6名屋主,另外大約100萬的維修費及律師費等。

訴訟書指,PG&E在去年1月,將原本在行人路地底的煤氣管,改裝在Casitas街的馬路上,剛好在市府的供水管旁邊,但PG&E用錯物料,又未有做好善後工作,令水管爆裂,漏出來的水因而導致山泥傾瀉。

