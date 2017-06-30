舊金山非裔漢涉多次入屋行劫 專向華裔長者埋手（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名非洲裔男子，被控於3年前先後入屋行劫7名亞裔長者 ，案件的審訊到了尾聲，控辯雙方週四結案陳詞。

現年60歲的被告German Woods，被控在2014年4月至7月間打劫、入屋行劫及虐老共17項控罪。

7宗案件當中，5宗發生在華埠，事主是華裔長者，另外兩宗發生在日本埠，事主是日裔婆婆。

控方表示，Woods是有預謀犯案，專向一些不懂英語的長者落手。

庭上展示多個片段及照片，顯示Woods尾隨住客進入大厦，然後躲在走廊轉角尋找獵物 ，亦有他從事主單位逃走的畫面。

有兩名長者作供時，指認出Woods是劫匪。

控方指，每次犯案，Woods手上都拿住一本書，上面寫住自己是”經理”，他會訛稱自己是大厦經理，有問題要問事主，待長者開門後，Woods就會行動。

其中一宗發生2014年5月在華埠Clay街一個散房單位，當時89歲的婆婆受騙開門後，Woods就用手掩住她的口，開始搜查婆婆的口袋，然後再強行進入婆婆的家搜掠。

婆婆有上庭作證，說自己當時驚嚇過度，案發後3個月，都未能正常睡覺及進食。

而在同年7月13日，Woods再在華埠Belden Place 11號犯案，庭上播放錄影片段顯示，事主黃伯追著Woods走出單位。

而警方當日接報後，就在案發附近拘捕Woods，並在他身上發現在黃伯家中被偷走的一部電子辭典。

控方指，每宗案件的犯案手法相似，從追蹤Woods的手機訊號得知，Woods每天都在華埠及日本埠徘徊，不論是人物或物證，都清楚指出Woods是犯人，懇請陪審員作出公正裁決。

被告Woods週四穿著灰色恤衫上庭，他仔細聆聽控方的論點，不時寫下筆記，辯方律師指出，他同意控方的陳詞清晰而且有邏輯，但他表示，陪審團不能照單全收，反而要找出當中不合理的地方。

辯方指 上庭的長者全部要靠翻譯協助作供，而其中一名講台山話的長者，更是由一名警員翻譯，證人的證供未必能準確表達，而這班證人年紀大，記憶力及視力模糊，雖然有人指認Woods是犯人，但無人是直接肯定的認出Woods。

加上警方為了拘捕Woods大費周章，向法庭申請搜查令及拘捕令，因為辯方認為，一旦有疑犯 ，就算警方發現疑點，亦不會放人或詳加調查，警方反而會將所有發生在附近而未偵破的同類案件，都上疑犯的數。

法庭上有多名華裔長者到場旁聽，他們希望聽了案情後，教導其他長者關注自身安全，結案陳詞完結後，陪審員下星期三開始會退庭商議。

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