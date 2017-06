舊金山非裔漢涉多次入屋行劫 專向華裔長者埋手（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一名非洲裔男子,被控於3年前先後入屋行劫7名亞裔長者 ,案件的審訊到了尾聲,控辯雙方週四結案陳詞。

現年60歲的被告German Woods,被控在2014年4月至7月間打劫、入屋行劫及虐老共17項控罪。

7宗案件當中,5宗發生在華埠,事主是華裔長者,另外兩宗發生在日本埠,事主是日裔婆婆。

控方表示,Woods是有預謀犯案,專向一些不懂英語的長者落手。

庭上展示多個片段及照片,顯示Woods尾隨住客進入大厦,然後躲在走廊轉角尋找獵物 ,亦有他從事主單位逃走的畫面。

有兩名長者作供時,指認出Woods是劫匪。

控方指,每次犯案,Woods手上都拿住一本書,上面寫住自己是”經理”,他會訛稱自己是大厦經理,有問題要問事主,待長者開門後,Woods就會行動。

其中一宗發生2014年5月在華埠Clay街一個散房單位,當時89歲的婆婆受騙開門後,Woods就用手掩住她的口,開始搜查婆婆的口袋,然後再強行進入婆婆的家搜掠。

婆婆有上庭作證,說自己當時驚嚇過度,案發後3個月,都未能正常睡覺及進食。

而在同年7月13日,Woods再在華埠Belden Place 11號犯案,庭上播放錄影片段顯示,事主黃伯追著Woods走出單位。

而警方當日接報後,就在案發附近拘捕Woods,並在他身上發現在黃伯家中被偷走的一部電子辭典。

控方指,每宗案件的犯案手法相似,從追蹤Woods的手機訊號得知,Woods每天都在華埠及日本埠徘徊,不論是人物或物證,都清楚指出Woods是犯人,懇請陪審員作出公正裁決。

被告Woods週四穿著灰色恤衫上庭,他仔細聆聽控方的論點,不時寫下筆記,辯方律師指出,他同意控方的陳詞清晰而且有邏輯,但他表示,陪審團不能照單全收,反而要找出當中不合理的地方。

辯方指 上庭的長者全部要靠翻譯協助作供,而其中一名講台山話的長者,更是由一名警員翻譯,證人的證供未必能準確表達,而這班證人年紀大,記憶力及視力模糊,雖然有人指認Woods是犯人,但無人是直接肯定的認出Woods。

加上警方為了拘捕Woods大費周章,向法庭申請搜查令及拘捕令,因為辯方認為,一旦有疑犯 ,就算警方發現疑點,亦不會放人或詳加調查,警方反而會將所有發生在附近而未偵破的同類案件,都上疑犯的數。

法庭上有多名華裔長者到場旁聽,他們希望聽了案情後,教導其他長者關注自身安全,結案陳詞完結後,陪審員下星期三開始會退庭商議。

