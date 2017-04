舊金山買下第100個單位變可負擔住房（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

有些房東因為要把房子賣掉而逼遷租戶,針對這個情況,舊金山4年前成立了一個計劃,協助非牟利機構買下這些房屋 ,把它們變成可負擔住房,這個計劃週二買下第100個單位。

舊金山列治文區Fulton街的5個住宅單位,房東去年5月決定賣屋,裡面的5戶租戶面臨逼遷,其中3個單位的租戶已退休,當中Deborah Strom在這裡住了40年。

Strom說:”我們沒有辦法留在舊金山,不可能留在這裡或加州,可能會是蒙大拿州或堪薩斯州,但我們知道我們必須離開。”

舊金山住屋平權委員會在知道這問題之後,便和非牟利機構舊金山社區土地信託合作,向市府的小地點貸款計劃貸款(Small Sites Lending Program),籌得房東願意接受的價格把房子買下,成為受租金管制的可負擔房屋。

新房東是非牟利機構,這些單位也受到市府的可負擔房屋計劃所管轄。

小地點貸款計劃在4年內已經買下超過100個單位,這是計劃首次在列治文區買房。

舊金山市長李孟賢(Ed Lee)說:”要保留這些單位,必須有人買下,但我們不能讓投機商買下,因為他們必然會逼遷長期租戶,我還沒有見過一個投機商願意為長久租戶保留他們的單位。”

舊金山社區土地信託組織主任Tyler Macmillan說:”我們和租戶密切的合作,幫他們保留他們的家,也在找適合的地點,所以我們聽的是社區和鄰里的聲音。”

市府透露,預料還有10份申請能在今年夏天期間獲批准。

