舊金山買下第100個單位變可負擔住房（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
有些房東因為要把房子賣掉而逼遷租戶，針對這個情況，舊金山4年前成立了一個計劃，協助非牟利機構買下這些房屋 ，把它們變成可負擔住房，這個計劃週二買下第100個單位。
舊金山列治文區Fulton街的5個住宅單位，房東去年5月決定賣屋，裡面的5戶租戶面臨逼遷，其中3個單位的租戶已退休，當中Deborah Strom在這裡住了40年。
Strom說：”我們沒有辦法留在舊金山，不可能留在這裡或加州，可能會是蒙大拿州或堪薩斯州，但我們知道我們必須離開。”
舊金山住屋平權委員會在知道這問題之後，便和非牟利機構舊金山社區土地信託合作，向市府的小地點貸款計劃貸款（Small Sites Lending Program），籌得房東願意接受的價格把房子買下，成為受租金管制的可負擔房屋。
新房東是非牟利機構，這些單位也受到市府的可負擔房屋計劃所管轄。
小地點貸款計劃在4年內已經買下超過100個單位，這是計劃首次在列治文區買房。
舊金山市長李孟賢（Ed Lee）說：”要保留這些單位，必須有人買下，但我們不能讓投機商買下，因為他們必然會逼遷長期租戶，我還沒有見過一個投機商願意為長久租戶保留他們的單位。”
舊金山社區土地信託組織主任Tyler Macmillan說：”我們和租戶密切的合作，幫他們保留他們的家，也在找適合的地點，所以我們聽的是社區和鄰里的聲音。”
市府透露，預料還有10份申請能在今年夏天期間獲批准。
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