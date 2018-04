舊金山推可負擔公寓 供首次置業人士申請

By

【KTSF 吳宇斌報導】

根據一份報告顯示,舊金山去年第4季的樓價中位數上升11%,達150萬,民眾難以負擔之外,更加是一房難求,現在為大家介紹三個針對首次置業民眾的可負擔公寓。

該三個可負擔公寓位於Diamond Heights社區,兩個676平方呎的1房公寓,和一個890平方呎的2房公寓,附帶一個停車位,售價分別是290,588元、325,923元和326,813元。

該三個可負擔公寓僅限首次置業的民眾申請,收入限制方面,一人家庭年收入不得多於96,850元,2人家庭年收入不得多於110,700元,不過三個單位雖然售價低,但是HOA物業管理費每個月則要538元和602元。

這幾個低於市價單位BMR屬於舊金山市政府的首次置業者計劃,要申請計劃內的可負擔單位,必須要滿足三個條件。

首先是年收入滿足條件,然後是要獲得舊金山首次置業教育課程的證書,課程一共8個小時,6個小時的教育講座,加上兩個小時1對1的個人購房計劃面談,兩部分必須要在同一個機構完成。

教育講座可以一次過上完,亦可以分開上,非牟利機構美亞輔鄰社提供一次6小時的中文的證書課程,最近的一個在4月8日早上11點到下午5點,費用50元。

獲得的證書從發出日期計一年內有效。

最後就是要獲得市府認證的房屋貸款機構發出的pre-approval 貸款預審批,完成準備之後,就可以自行提交,或通過地產經紀提交申請。

該三個可負擔單位申請的截止日期分別為4月10日、19日和20日,截止後一個星期就會進行抽籤,結果將會在市府網站公佈。

想預約首次置業教育課程,民眾可以致電(415) 928-5910轉3進行預約,或上網到http://homeownershipsf.org/workshops,預約其他機構提供的教育講座。

