舊金山警員槍殺藏車尾箱疑犯 據報是疑犯先開槍

【KTSF】

舊金山Mission區週二晚發生涉及警員開槍的事件,據報導,當時疑犯先向在場警察開槍,死去疑犯的家屬發言人指,疑犯害怕被遞解出境,所以藏身車尾箱。

其家庭發言人還表示,相信疑犯當時沒有開槍。

根據本地5號電視台的報導,有錄像片段顯示,當時疑犯打開車尾箱,先向警察開槍,警方才開火還擊。

週三晚在Mission區有民眾在案發現場舉行集會,舉的牌顯示死去的疑犯是19歲的Jesus Delgado。

有人用手機拍到的片段顯示,警方曾經多次用擴音器,用西班牙文叫疑犯投降,後來聽到一下槍聲,之後就是連串的槍聲。

警方發言人表示,事後警方打開車尾箱,將疑犯拉出來並立刻急救,可是疑犯當場死亡,警方後來在車尾箱內發現一支手槍。

案件目前交由舊金山地檢處獨立調查小組、舊金山警察問責局、警局內務處以及驗屍官辦公室調查,警方會在10日之內就案件舉行公開會議。

