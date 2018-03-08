舊金山警員槍殺藏車尾箱疑犯 據報是疑犯先開槍

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舊金山Mission區週二晚發生涉及警員開槍的事件，據報導，當時疑犯先向在場警察開槍，死去疑犯的家屬發言人指，疑犯害怕被遞解出境，所以藏身車尾箱。

其家庭發言人還表示，相信疑犯當時沒有開槍。

根據本地5號電視台的報導，有錄像片段顯示，當時疑犯打開車尾箱，先向警察開槍，警方才開火還擊。

週三晚在Mission區有民眾在案發現場舉行集會，舉的牌顯示死去的疑犯是19歲的Jesus Delgado。

有人用手機拍到的片段顯示，警方曾經多次用擴音器，用西班牙文叫疑犯投降，後來聽到一下槍聲，之後就是連串的槍聲。

警方發言人表示，事後警方打開車尾箱，將疑犯拉出來並立刻急救，可是疑犯當場死亡，警方後來在車尾箱內發現一支手槍。

案件目前交由舊金山地檢處獨立調查小組、舊金山警察問責局、警局內務處以及驗屍官辦公室調查，警方會在10日之內就案件舉行公開會議。

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