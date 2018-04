舊金山金門公園舉行大麻節 參加人數料歷年最多

By

​4/20大麻節每年都在舊金山金門公園舉行,今年有過萬人參加,預計會是歷年來最多。

金門公園的Hippie Hill,現名為Robin Williams Meadow,亦即是今天舉行一年一度的420大麻節

主辦單位發言人Alex Aquino說:”這個活動每次都是大型,但大麻節就像是大麻的聖誕節,所以是一個慶祝活動。”

在早上大約9時多,大會讓參加的人士進場,人潮不斷進入,在大約在中午的時候,整個嬉皮士山已經坐滿人群,並彌漫著大麻的氣味。

往年的慶祝活動曾遺下超過1萬噸垃圾,不少參加者隨地小便,嚴重影響附近居民,因此主辦單位今年繼續聯同康樂及公園局合作,集中處理衛生和人流管制,主辦單位籌得大約20萬元,應付有關開支,並們請來清潔員工、保安人員,以及兩架救護車在現場。

另外,大會亦增設了183個流動廁所,以防參加者隨地小便。

有附近的華裔居民表示,擔心活動會危及小朋友的安全,但亦有居民表示,沒有很大的影響。

鄧先生說:”不抽就沒有問題,去年上班時,看到很多人抽大麻,看到人在抽,那便走遠一點。”

今年的舊金山大麻節是加州娛樂用大麻合法化之後,首個和大麻有關的大型戶外活動。

