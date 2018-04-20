舊金山金門公園舉行大麻節 參加人數料歷年最多

By

【KTSF 崔凱橋報導】

​4/20大麻節每年都在舊金山金門公園舉行，今年有過萬人參加，預計會是歷年來最多。

金門公園的Hippie Hill，現名為Robin Williams Meadow，亦即是今天舉行一年一度的420大麻節

主辦單位發言人Alex Aquino說：”這個活動每次都是大型，但大麻節就像是大麻的聖誕節，所以是一個慶祝活動。”

在早上大約9時多，大會讓參加的人士進場，人潮不斷進入，在大約在中午的時候，整個嬉皮士山已經坐滿人群，並彌漫著大麻的氣味。

往年的慶祝活動曾遺下超過1萬噸垃圾，不少參加者隨地小便，嚴重影響附近居民，因此主辦單位今年繼續聯同康樂及公園局合作，集中處理衛生和人流管制，主辦單位籌得大約20萬元，應付有關開支，並們請來清潔員工、保安人員，以及兩架救護車在現場。

另外，大會亦增設了183個流動廁所，以防參加者隨地小便。

有附近的華裔居民表示，擔心活動會危及小朋友的安全，但亦有居民表示，沒有很大的影響。

鄧先生說：”不抽就沒有問題，去年上班時，看到很多人抽大麻，看到人在抽，那便走遠一點。”

今年的舊金山大麻節是加州娛樂用大麻合法化之後，首個和大麻有關的大型戶外活動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。