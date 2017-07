By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣柏克萊加大上週五晚上又再發生懷疑非禮案,警方正尋找一名懷疑涉案的拉美裔男子。

柏克萊加大校園警方指,這宗懷疑非禮案於晚上約8時55分在校園內的一個停車場Dwinelle停車場發生。

報案的女事主稱,她當時站在停車場西北方角落一條樓梯上,一名男子突然接近她,伸手入她的短褲裏摸她的臀部。

女事主隨即尖叫,該名疑犯逃跑,警方指事主並沒有受傷,而警方接報後,在附近區域搜捕疑犯,但沒有發現。

警方指,懷疑涉案的男子是年約20歲的拉美裔,瘦身材,留有及肩長髮,臉上有鬍子,而他當時戴著棒球帽,穿著無袖T恤,及背著一個黑色背囊。

有案件資料的人士可致電(510) 642-6760與警方聯絡。

