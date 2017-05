By

【KTSF 郭柟報導】

一名乘搭捷運的女子,週三晚在車廂入面被人性侵犯及襲擊,警方正翻查閉路電視畫面,追緝一名非洲裔男子。

捷運表示,在週二晚約9時,一名女乘客乘搭一輛從Richmond站前往North Berkeley站的列車,途中被一名年青非洲裔男子性侵犯及襲擊。

該名男子在North Berkeley站下車逃走,不知所蹤,他身高約5呎6吋,身穿一件連帽外套。

捷運警方表示,正翻查閉路電視畫面,不過未公開任何片段。

有捷運乘客認為,晚上搭捷運很危險。

乘客Ashley說:”如果是我的話,可能會或者選擇開車,因為晚上搭捷運是比較危險的。”

另外,有乘客表示,對事件很反感,但不驚訝,又表示別無選擇,走路也很危險。

民眾如有線索,可致電(510) 464-7020通知警方 。

