深夜紅眼航班最容易發生性騷擾事件（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦調查局(FBI)表示,在國內民航飛機上,越來越多性騷擾案,尤其是搭乘深夜的紅眼航班,或是機艙燈光較暗的時候,最容易發生性騷擾事件。

聯邦調查局的報告顯示,2014年至2017年,在民航飛機上發生性騷擾案增加了66%,而且逐年增加,由2014年的38宗,增加至2017年的63宗。

當局表示 ,相信還有更多案件沒有通報,因此實際數字可能更多。

聯邦調查局特工David Rodski說:”每宗性騷擾都不同,情況也不一樣,沒有具體輪廓,有男對女,女對男,還有年齡等等。”

當局表示,很難得知是甚麽原因導致民航機上經常發生性騷擾案,因為當局沒有規定在全美範圍收集類似數據,而性騷擾案多數發生在夜間的紅眼航班,或是飛行時間在3個小時或以上的航班,當機艙內燈光較暗,或是乘客飲酒過多的時候。

聯邦調查局巴爾的摩發言人Brian Nadeau說:”冒犯者會試探蹭對方身體看有何反應 ,看是否醒來。”

當局還表示,很多乘客在機上被性騷擾時,並沒有立即採取行動,直到下飛機後才報警。

而空服員協會於2016年所做的調查顯示,在參與調查的近2,000名空服員中,有5分之1都表示,接到過乘客投訴乘客性騷擾的案件,還有空服員表示,航空公司從沒有向他們提供有關應對空中性騷擾案的培訓以及指引。

聯邦調查局今年初已展開一個名為”Be Air Aware”(空中警覺)宣傳活動,呼籲遭到性騷擾的旅客向執法當局報案,協助當局調查。

