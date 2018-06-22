深夜紅眼航班最容易發生性騷擾事件（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦調查局（FBI）表示，在國內民航飛機上，越來越多性騷擾案，尤其是搭乘深夜的紅眼航班，或是機艙燈光較暗的時候，最容易發生性騷擾事件。

聯邦調查局的報告顯示，2014年至2017年，在民航飛機上發生性騷擾案增加了66%，而且逐年增加，由2014年的38宗，增加至2017年的63宗。

當局表示 ，相信還有更多案件沒有通報，因此實際數字可能更多。

聯邦調查局特工David Rodski說：”每宗性騷擾都不同，情況也不一樣，沒有具體輪廓，有男對女，女對男，還有年齡等等。”

當局表示，很難得知是甚麽原因導致民航機上經常發生性騷擾案，因為當局沒有規定在全美範圍收集類似數據，而性騷擾案多數發生在夜間的紅眼航班，或是飛行時間在3個小時或以上的航班，當機艙內燈光較暗，或是乘客飲酒過多的時候。

聯邦調查局巴爾的摩發言人Brian Nadeau說：”冒犯者會試探蹭對方身體看有何反應 ，看是否醒來。”

當局還表示，很多乘客在機上被性騷擾時，並沒有立即採取行動，直到下飛機後才報警。

而空服員協會於2016年所做的調查顯示，在參與調查的近2,000名空服員中，有5分之1都表示，接到過乘客投訴乘客性騷擾的案件，還有空服員表示，航空公司從沒有向他們提供有關應對空中性騷擾案的培訓以及指引。

聯邦調查局今年初已展開一個名為”Be Air Aware”（空中警覺）宣傳活動，呼籲遭到性騷擾的旅客向執法當局報案，協助當局調查。

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