Kavanaugh聽證會收視高 性侵求助熱線來電急增

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【KTSF】

聯邦參議院司法委員會週四的歷史性聽證會，吸引全國無數觀眾在電視前收看，最新收視率顯示，單是3個有線網絡，就有超過1,100萬人收看，此外，還有數以百萬計的人收看3大電視網絡，或者用電腦或手機收看網上串流轉播，與此同時，致電全國性侵熱線電話求助的人，也大幅上升兩倍。

全國最大的非牟利反性侵組織RAINN，負責營運全國性侵熱線，他們週四表示，指控最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh的女教授Christine Blasey Ford作證後，打電話到熱線求助的人與平常日子相比超出147%．

不過，他們在週五再更新數字，說來電比平常的超出兩倍，等候時間也因此更長。

組織呼籲性侵受害人，或者因為性暴力的新聞而感到困擾的人，都可以致電他們，有專人接聽電話提供協助。

全國性侵熱線電話：1-800-656-HOPE (4643)，華裔受害者也可以跟亞洲婦女服務中心聯絡，電話：(415) 788-1008。

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