Kavanaugh聽證會收視高 性侵求助熱線來電急增

By

【KTSF】

聯邦參議院司法委員會週四的歷史性聽證會,吸引全國無數觀眾在電視前收看,最新收視率顯示,單是3個有線網絡,就有超過1,100萬人收看,此外,還有數以百萬計的人收看3大電視網絡,或者用電腦或手機收看網上串流轉播,與此同時,致電全國性侵熱線電話求助的人,也大幅上升兩倍。

全國最大的非牟利反性侵組織RAINN,負責營運全國性侵熱線,他們週四表示,指控最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh的女教授Christine Blasey Ford作證後,打電話到熱線求助的人與平常日子相比超出147%.

不過,他們在週五再更新數字,說來電比平常的超出兩倍,等候時間也因此更長。

組織呼籲性侵受害人,或者因為性暴力的新聞而感到困擾的人,都可以致電他們,有專人接聽電話提供協助。

全國性侵熱線電話:1-800-656-HOPE (4643),華裔受害者也可以跟亞洲婦女服務中心聯絡,電話:(415) 788-1008。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。