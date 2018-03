【i-CABLE】

南韓總統文在寅指,日本不應主張慰安婦問題已了結,日方隨即提出抗議。

文在寅出席紀念南韓爭取獨立的活動時,形容慰安婦問題是戰爭期間的反人道罪行,日本政府作為加害者,不能指事情已結束。

他指學習歷史、才是真正解決之道,促請日方正視歷史、真誠反省,取信於鄰近的亞洲國家實現真正和解,踏上和平共存的道路,日本政府對文在寅的說法感到極度遺憾。

