山東威海市一條隧道一輛幼稚園校巴著火,最少12人死亡、一人重傷,當中10名死者是南韓學生。

事發在早上約9時,校巴於隧道內著火,其他車輛紛紛駛離現場。韓聯社報道,死者包括10名韓國籍幼稚園學生、一名中國學生及司機,隨行老師重傷。

目擊者稱事發時車門無法打開,阻礙逃生,山東省政府已成立事故調查組。

