灣區捷運週一發生6宗搶劫案 治安惹關注

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灣區捷運（BART）多個車站週一發生多宗罪案，大多涉及偷竊打劫案，捷運近月罪案頻生，令人再次關注捷運的治安問題。
在晚上10時17分，一名男受害人報稱他在舊金山Montgomery站被人打劫，兩名匪徒按著他，強搶他的手提電腦，然後奔跑出車站外。
兩名搶匪被指是年輕男性，其中一人身穿白色連帽上衣，二人目前仍然在逃。
至晚上10時38分，一名女受害人報稱在東灣奧克蘭市（屋崙）的MacArthur站被一名匪徒搶走她手上的手提電話，之後匪徒與另外3名男子奔跑逃離現場。
警方在案發後扣查兩名疑犯，但受害人無法確認二人是否涉案，兩名疑犯已由家長接走。
在晚上9時14分，一名受害人報稱在Pittsburg/Bay Point站，他停泊在停車場的一輛2008年Taizu電單車被人偷走，犯案時間由早上9時半至晚上9時05分。
另外在Coliseum站，有受害人報稱其汽車在早上8時至晚上7時期間被人爆竊，汽車電池被人偷走。
在晚上7時左右，San Leandro站有受害人報稱在打瞌睡時，被人偷走手提電腦。
匪徒據報與另外5名青年逃離現場，目前仍不知所蹤。
另外在El Cerrito Plaza站，一輛黑色1998年本田Accord汽車被人偷走，犯案時間估計在早上8時45分至傍晚6時半。
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