灣區捷運週一發生6宗搶劫案 治安惹關注

灣區捷運(BART)多個車站週一發生多宗罪案,大多涉及偷竊打劫案,捷運近月罪案頻生,令人再次關注捷運的治安問題。

在晚上10時17分,一名男受害人報稱他在舊金山Montgomery站被人打劫,兩名匪徒按著他,強搶他的手提電腦,然後奔跑出車站外。

兩名搶匪被指是年輕男性,其中一人身穿白色連帽上衣,二人目前仍然在逃。

至晚上10時38分,一名女受害人報稱在東灣奧克蘭市(屋崙)的MacArthur站被一名匪徒搶走她手上的手提電話,之後匪徒與另外3名男子奔跑逃離現場。

警方在案發後扣查兩名疑犯,但受害人無法確認二人是否涉案,兩名疑犯已由家長接走。

在晚上9時14分,一名受害人報稱在Pittsburg/Bay Point站,他停泊在停車場的一輛2008年Taizu電單車被人偷走,犯案時間由早上9時半至晚上9時05分。

另外在Coliseum站,有受害人報稱其汽車在早上8時至晚上7時期間被人爆竊,汽車電池被人偷走。

在晚上7時左右,San Leandro站有受害人報稱在打瞌睡時,被人偷走手提電腦。

匪徒據報與另外5名青年逃離現場,目前仍不知所蹤。

另外在El Cerrito Plaza站,一輛黑色1998年本田Accord汽車被人偷走,犯案時間估計在早上8時45分至傍晚6時半。

