元朗公路兩輛巴士及小巴相撞 70人傷（視頻）

香港元朗公路近博愛交匯處,晚上有兩輛巴士及小巴相撞,70人受傷,其中一人骨折傷勢較嚴重,其餘全部輕傷。警方表示當時路面擠塞,懷疑有車輛突然減速,隨後的巴士收掣不及導致意外。

意外後,大批受傷乘客坐在地上等候救援,有傷者頭、手受傷,即場接受包紥。有傷者躺在擔架床,較輕傷的可自行步上救護車。意外現場是元朗公路近博愛交匯處,懷疑收掣不及的 967X 城巴車頭破爛,車門變形,防撞桿鬆脫。

城巴撞到前面的 265M 九巴,九巴被推前撞到專線小巴尾部,專線小巴司機稱,前面的士急停導致它們連環相撞。傷者表示意外時情況混亂。

夾在中間的九巴損毀未算最嚴重,但巴士上層車頭一名女乘客,腳部被座椅夾至骨折,一度被困。涉及意外的這輛巴士,車尾被撞後,整個凹陷,地面留下很多玻璃碎片。

事發晚上近七時半下班時間,現場一段元朗公路往屯門方向一度全線封閉,3輛汽車的司機均通過酒精呼氣測試,警方將會嘗試尋找離開了現場之的士司機了解意外經過,並循駕駛態度、車速、司機的身體狀況等方向調查。

70名傷者分別被送往五間醫院治理,包括博愛、屯門、北區、仁濟及瑪嘉烈醫院。

