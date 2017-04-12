元朗公路兩輛巴士及小巴相撞 70人傷（視頻）

By

【i-CABLE】

香港元朗公路近博愛交匯處，晚上有兩輛巴士及小巴相撞，70人受傷，其中一人骨折傷勢較嚴重，其餘全部輕傷。警方表示當時路面擠塞，懷疑有車輛突然減速，隨後的巴士收掣不及導致意外。

意外後，大批受傷乘客坐在地上等候救援，有傷者頭、手受傷，即場接受包紥。有傷者躺在擔架床，較輕傷的可自行步上救護車。意外現場是元朗公路近博愛交匯處，懷疑收掣不及的 967X 城巴車頭破爛，車門變形，防撞桿鬆脫。

城巴撞到前面的 265M 九巴，九巴被推前撞到專線小巴尾部，專線小巴司機稱，前面的士急停導致它們連環相撞。傷者表示意外時情況混亂。

夾在中間的九巴損毀未算最嚴重，但巴士上層車頭一名女乘客，腳部被座椅夾至骨折，一度被困。涉及意外的這輛巴士，車尾被撞後，整個凹陷，地面留下很多玻璃碎片。

事發晚上近七時半下班時間，現場一段元朗公路往屯門方向一度全線封閉，3輛汽車的司機均通過酒精呼氣測試，警方將會嘗試尋找離開了現場之的士司機了解意外經過，並循駕駛態度、車速、司機的身體狀況等方向調查。

70名傷者分別被送往五間醫院治理，包括博愛、屯門、北區、仁濟及瑪嘉烈醫院。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。