德克薩斯州警方週日早上在一輛停泊在加油站的大貨車中,發現17名無證移民被鎖在貨櫃中,地點距離墨西哥邊界約20哩遠,而在不足一個月前,在聖安東尼奧市有10名無證移民被發現在大貨櫃中活活熱死。

當局稱,這些無證移民來自墨西哥、洪都拉斯和其他國家,可能被鎖在貨櫃中至少有8小時,他們被發現後都無須接受治療。

車上有一對古巴籍男女被指是蛇頭,已被當局扣查。

