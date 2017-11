By

【KTSF】

中半島聖馬刁市(San Mateo)週六晚發生汽車翻側意外,有8名青少年受傷,其中7人嚴重受傷。

事發週六晚11時半左右,一輛1997年的豐田4 Runner汽車在92號公路東行線近De Anza大道翻側,車上8名青少年,有3人因爲沒有扣上安全帶被彈上車外嚴重受傷,車上另外4人也嚴重受傷,需要送往醫院救治。

男司機在事故中受輕傷,也送院治療。

加州公路巡警稱,意外與酒精及藥物影響下駕駛無關。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。