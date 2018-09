【i-CABLE】

在法國巴黎,一名男子在市中心用刀襲擊途人被捕,最少7人受傷,部份人傷勢嚴重。

警員封鎖附近調查,事發在當地周日深夜,一名男子在巴黎第19區一間戲院附近,用刀襲擊途人。

據報疑犯行兇時,多下刺向途人頭部及胸部,其間有人一度追截疑犯,嘗試阻止他施襲,但不成功,傷者包括兩名英國遊客,疑犯之後被警員拘捕。

據報他是阿富汗裔男子,初步調查相信襲擊不涉及恐怖主義。

