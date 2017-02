香港7警襲擊曾健超案 全部被告判監兩年（視頻）

By

香港7名警務人員襲擊曾健超案判刑,全部被告判監兩年。法官指案件非常嚴重,各被告令警隊蒙羞,判刑要具阻嚇力,以維持公眾信心,指監禁刑期是恰當。

7名被告判刑後由囚車載離開區域法院,總督察黃祖成坐在最前排,高級督察劉卓毅、警員黃偉豪也戴上口罩,坐第二排,警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹及關嘉豪,乘坐同一囚車到荔枝角收押所。7人被裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名成立,全部監禁兩年。

法官杜大衛判刑時,逐一提到各人當日犯案的角色,先提及兩名高級警員黃祖成及劉卓毅。法官稱每名警務人員應防止罪案發生,即使是同袍犯罪,但是兩人當日目擊並沒阻止。劉卓毅聽到判刑時禁不住哭,還說了一句「幫我照顧家人」。

至於被告黃偉豪,法官表示他到變電站會合其餘6人,但就是第一個用腳踢曾健超的人。陳少丹因為在警署掌摑曾健超,普通襲擊罪罪成,判監一個月,同期執行,幾名被告聽到判刑後也嘆氣。

法官說理解辯方所指,佔中期間警隊長時間工作,受言語暴力,毫無疑問在高壓力下工作,但公眾人士信任警員維護法紀,若有警員違法,有必要判處阻嚇刑罰,以維持公眾的信心。各被告的行為令警隊蒙羞,世界各地有無數人看過事發片段,影響香港國際形象。他又指雖然曾健超犯法,但已經受制裁,警員當時很大壓力,但不是襲擊曾健超的理由。曾健超當時雙手被索起,毫無反抗能力,被告是惡意襲擊。

法官認為量刑起點是兩年半,考慮各被告在警隊長期服務,表現獲得嘉許,當時面對的壓力,定罪後失去警隊工作、失去長俸,減刑6個月。法官判刑時表示考慮所有案情,基於案件太嚴重,所以不會考慮判處緩刑。

