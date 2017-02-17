香港7警襲擊曾健超案 全部被告判監兩年（視頻）

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香港7名警務人員襲擊曾健超案判刑，全部被告判監兩年。法官指案件非常嚴重，各被告令警隊蒙羞，判刑要具阻嚇力，以維持公眾信心，指監禁刑期是恰當。

7名被告判刑後由囚車載離開區域法院，總督察黃祖成坐在最前排，高級督察劉卓毅、警員黃偉豪也戴上口罩，坐第二排，警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹及關嘉豪，乘坐同一囚車到荔枝角收押所。7人被裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名成立，全部監禁兩年。

法官杜大衛判刑時，逐一提到各人當日犯案的角色，先提及兩名高級警員黃祖成及劉卓毅。法官稱每名警務人員應防止罪案發生，即使是同袍犯罪，但是兩人當日目擊並沒阻止。劉卓毅聽到判刑時禁不住哭，還說了一句「幫我照顧家人」。

至於被告黃偉豪，法官表示他到變電站會合其餘6人，但就是第一個用腳踢曾健超的人。陳少丹因為在警署掌摑曾健超，普通襲擊罪罪成，判監一個月，同期執行，幾名被告聽到判刑後也嘆氣。

法官說理解辯方所指，佔中期間警隊長時間工作，受言語暴力，毫無疑問在高壓力下工作，但公眾人士信任警員維護法紀，若有警員違法，有必要判處阻嚇刑罰，以維持公眾的信心。各被告的行為令警隊蒙羞，世界各地有無數人看過事發片段，影響香港國際形象。他又指雖然曾健超犯法，但已經受制裁，警員當時很大壓力，但不是襲擊曾健超的理由。曾健超當時雙手被索起，毫無反抗能力，被告是惡意襲擊。

法官認為量刑起點是兩年半，考慮各被告在警隊長期服務，表現獲得嘉許，當時面對的壓力，定罪後失去警隊工作、失去長俸，減刑6個月。法官判刑時表示考慮所有案情，基於案件太嚴重，所以不會考慮判處緩刑。

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