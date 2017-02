By

【KTSF 江良慧報導】

天文學家首次發現7顆類似地球的行星環繞另一個星體運行,而這個行星系可能會有生命。

太空總署科學任務副主任Thomas Zurbuchen說:”這個發現提示我們,再不是能否找到另一個地球,而是何時。”

太空總署和一個由比利時領導的研究團隊週三公佈,在距離地球40光年的水瓶座發現這些行星群,它們近距離環繞一顆體積和木星差不多,名為Trappist-1的行星。

這次發現非常重要,原因是這些行星體積和地球相若,而且當中3個位處適宜居住帶,即表面溫度可以支持液態水的存在。

不過科學家表示,他們要進一步研究這些行星上的大氣層是否可以支持生命存活。

