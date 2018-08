By

【KTSF 江良慧報導】

新墨西哥州週四下午發生嚴重車禍,一架拖頭貨車,與一輛灰狗巴士相撞,事件造成7人死亡,多人受傷。

意外後,灰狗巴士車頭損毀嚴重,附近一輛車翻側,相信就是涉事的拖頭貨車。

事發在新墨西哥州與阿利桑那州邊界附近McKinley縣州際40號公路,當時一輛向東行駛的拖頭貨車突然爆胎,失控衝過路中心,與一輛西行的灰狗巴士迎頭相撞。

當時灰狗巴士上有49名乘客,造成至少7人死亡,另外多人受傷,當中不少人傷勢嚴重。

現場可以看到不少行李雜物和車輛的碎片散落一地。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。