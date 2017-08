聯邦司法部打擊爆料活動 或發傳票迫媒體公開消息來源（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長揚言將會致力打擊洩密者,矛頭直指記者和聯邦政府內部的爆料人。

司法部長Jeff Sessions表示,有鑑於媒體頻頻爆料,危害國家安全,因此有需要檢討政策,向媒體發出傳票,可能逼令記者作證,以及透露消息的來源。

他也針對聯邦政府內部的洩密者,提醒政府機構僱員停止洩漏機密資料,因為這關乎國家安全。

他指出尊重言論自由的重要,但不是無限制的。

Sessions說:”我們必須平衡新聞媒體角色,與保護國家安全、情報人員、軍隊和所有國民。”

特朗普總統對於上台以來,他和政府的消息頻頻洩漏給媒體而感到憤怒,特朗普也批評新聞媒體製造假新聞,政府官員也曾批評記者使用匿名消息來源的做法不對。

不過批評者就擔心,打擊洩密者等於打擊言論自由和民主。

副司法部長Rod Rosenstein就對記者說,司法部正開始檢討向媒體發傳票的政策,但暫時未知日後會如何改動,他不排除威脅要記者坐監的可能。

根據過往歷史,政府僱員或承建商向媒體發放敏感資料,比起記者收到敏感資料更容易被檢控。

而美國法例給予新聞工作者特別的保護,避免執法行動妨礙採訪工作,即是聯邦檢控官在發出傳票前,必須得到聯邦司法部長的特別批准,才可以逼令記者向當局透露消息。

