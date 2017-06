司法部長參院委員會作證 否認與俄官員串謀害美國

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions週二向參議院情報委員會作證,他否認與俄國官員串謀害美國,國會議員質問他與特朗普說過什麼,他就以保護總統的憲法權利拒絕回答,引來民主黨人的不滿。

Sessions週二作證,否認去年4月曾在五月花酒店與俄國大使接觸,但隨後又說可能有見面,但自己都記不起 ,他堅稱在選舉週期中,他並沒有與俄國官員共謀傷害美國。



Sessions說:”我沒有會見或與任何俄國或外國官員對話,關於干預美國任何競選陣營或大選。”

他也否認在參議院對司法部長任命案的確認聆訊中,就接觸俄國官員的事向參議員Al Franken說謊,他指Franken問得散漫,他已經正確回答。

Sessions 因為沒有如實交代他與俄國大使的接觸,引起爭議而不得不退出涉俄事件的調查,但他週二仍然強調有權簽署涉及俄國事件的文書,是他建議特朗普根據副司法部長Rod Rosenstein的備忘錄,將主導俄國事件調查的時任FBI局長James Comey革職。

對此,民主黨人質問他特朗普是否指示Rosenstein告狀以便炒Comey,Sessions 就以保護總統的權利而拒絕回答,他也不回答有關他與特朗普及其幕僚官員講過什麼,也不透露他與俄國官員交流些什麼,只是說自己完全沒同俄方的人談論美國大選的事 。

他又說,特朗普陣營裡面也無人這樣做,他拒絕回答問題引來民主黨人的責備,民主黨人認為他不回答即是默認。

民主黨參議員Martin Heinrich說:”我問你的知情,本會有憲法責任查清楚,這裡有兩項調查,有特別檢察官調查,有國會調查,而你正妨礙此國會調查,不回答這些問題,我認為你的緘默像Coats(國家情報)總監的緘默,像Rogers(國安局長)的緘默,說得可響亮。”

現年70歲的Sessions是特朗普的親信及盟友。

