司法部長參院委員會作證 否認與俄官員串謀害美國

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions週二向參議院情報委員會作證，他否認與俄國官員串謀害美國，國會議員質問他與特朗普說過什麼，他就以保護總統的憲法權利拒絕回答，引來民主黨人的不滿。

Sessions週二作證，否認去年4月曾在五月花酒店與俄國大使接觸，但隨後又說可能有見面，但自己都記不起 ，他堅稱在選舉週期中，他並沒有與俄國官員共謀傷害美國。



Sessions說：”我沒有會見或與任何俄國或外國官員對話，關於干預美國任何競選陣營或大選。”

他也否認在參議院對司法部長任命案的確認聆訊中，就接觸俄國官員的事向參議員Al Franken說謊，他指Franken問得散漫，他已經正確回答。

Sessions 因為沒有如實交代他與俄國大使的接觸，引起爭議而不得不退出涉俄事件的調查，但他週二仍然強調有權簽署涉及俄國事件的文書，是他建議特朗普根據副司法部長Rod Rosenstein的備忘錄，將主導俄國事件調查的時任FBI局長James Comey革職。

對此，民主黨人質問他特朗普是否指示Rosenstein告狀以便炒Comey，Sessions 就以保護總統的權利而拒絕回答，他也不回答有關他與特朗普及其幕僚官員講過什麼，也不透露他與俄國官員交流些什麼，只是說自己完全沒同俄方的人談論美國大選的事 。

他又說，特朗普陣營裡面也無人這樣做，他拒絕回答問題引來民主黨人的責備，民主黨人認為他不回答即是默認。

民主黨參議員Martin Heinrich說：”我問你的知情，本會有憲法責任查清楚，這裡有兩項調查，有特別檢察官調查，有國會調查，而你正妨礙此國會調查，不回答這些問題，我認為你的緘默像Coats（國家情報）總監的緘默，像Rogers（國安局長）的緘默，說得可響亮。”

現年70歲的Sessions是特朗普的親信及盟友。

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