Sessions作證 否認串謀俄國官員害美國

By

【KTSF】

Jeff Sessions今天作證，否認去年四月曾在五月花酒店與俄國大使接觸。但隨後又說可能有見面，但自己都記不起。他堅稱在選舉週期中，他並沒有與俄國官員共謀傷害美國。

他也否認在參議院對司法部長任命案的確認聆訊中，就接觸俄國官員的事向參議員Al Franken說謊。他指Al Franken問得散漫，他已經正確回答。

Sessions 因為沒有如實交代他與俄國大使的接觸，引起爭議而不得不退出涉俄事件的調查。但他今天仍然強調，有權簽署涉及俄國事件的文書，是他建議特朗普

根據副司法部長Rod Rosenstein的備忘錄，將主導俄國事件調查的時任FBI局長James Comey革職。

對此民主黨人質問他，特朗普是否指示Rosenstein告狀以便炒Comey，Sessions就以保護總統的權利而拒絕回答。他也不回答有關他與特朗普及其幕僚官員講過什麼，也不透露他與俄國官員交流些什麼，只是說自己完全沒同俄方的人談論美國大選的事。他又說特朗普陣營裡面也無人這樣做。

他拒絕回答問題引來民主黨人的責備。民主黨人認為他不回答即是默認。

現年70歲的Sessions是特朗普的親信及盟友。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。