【KTSF 陳令楠報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions將於週二在國會情報委員會,就他與俄國官員之間的聯繫作證。

在上週四的聽證會上,前聯邦調查局(FBI)局長James Comey曾稱,調查人員得悉一些信息對Sessions與俄羅斯有聯繫的調查不利,但並未公開更多詳情。

隨後,在上週六,Sessions發表公開信,稱自己願意就Comey提及的相關問題作答。

Sessions沒有在確認聽證會上申報自己與俄國大使的兩次會面,今年3月份,在多名國會議員的壓力下,Sessions決定避席俄羅斯干預去年美國大選的調查。

