司法部長要取締各州合法大麻 議員抨擊他食言（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

向來反大麻的聯邦司法部長Jeff Sessions週四簽署備忘錄,要取締各州的合法大麻,有國會參議院共和黨人抨擊他此舉是向國會講大話,是食言。

Sessions週四簽署備忘錄,推翻奧巴馬政府時期的政策,轉為向大麻合法化的州份掃蕩大麻販賣。

司法部長現時交由聯邦檢察官來決定,如何處理州的合法大麻案,這個意味著聯邦檢察官可以根據聯邦的毒品法例提出起訴。

分析指出,Sessions的行動會衝擊 加州等大麻合法化的州份,製造混亂以及令到鼓吹大麻合法的人士,甚至國會議員感到憤怒,當中包括部份共和黨人在內。

比如科羅拉多州聯邦參議員Cory Gardner不但發推文開罵,更在參議院議事大堂公開抨擊Sessions此舉,違背了他在司法部長提名聽證會指,州權會受到保障的承諾。

他因此聲言會喊停司法部的提名,直到Sessions不再食言為止。

Gardner也指責特朗普朝令夕改,一個推文就可以改政策。

許多保守派人士也擔心,司法部此舉等如聯邦干涉州的權限,現時全國有28個州已將藥用大麻合法化,加州更從今年起落實娛樂大麻法例,而最新的民調顯示,有64%美國民眾支持大麻合法化,是歷來最高的比例。

