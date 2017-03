司法部長決定 退出所有涉及總統競選的調查

By

【KTSF】

華盛頓郵報爆料,指Jeff Sessions在去年大選期間,曾經以參議院軍事委員身份與俄羅斯駐美大使基斯里亞克私下秘密會面兩次。但他在參議院的司法部長提名確認聽證中就沒有如實交代。事件曝光之後,隨即引來另一場政治風暴。

司法部內部以至兩黨都有人要求他不要介入司法部對俄國干預美國大選案的調查。在巨大政治壓力下,Sessions 今天召開記者會,宣布避席有關調查。

而總統特朗普今天在維珍尼亞州福特號航空母艦上,接受記者提問時就重申,他全力支持Sessions。對他絕對有信心。又說 他對Sessions 聯絡俄國大使的事 不知情。

白宮與眾議長賴恩都認為,Sessions 與俄國大使接觸並無不妥。但問題是他涉嫌向國會發假誓。眾議院少數黨領袖普洛西就認為,Sessions身為國家警察首長,竟在宣誓下說謊,因此應該要辭職。

參議院民主黨領袖舒默更要求委任獨立檢察官去調查。有分析指出,如果查明Sessions 的確有向國會發假誓,他就難免要入獄。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。