特朗普狠批司法部長避席調查 後者揚言不會辭職

By

【KTSF】

特朗普總統週三接受紐約時報訪問時，嚴詞抨擊他任命的司法部長Jeff Sessions，指稱Sessions在俄羅斯被指干預美國大選的調查中決定避席，是對總統不公平之舉，Sessions週四回應總統的抨擊時稱，他目前沒有計劃辭職。

Sessions週四對記者說：”我們都熱愛這份工作，熱愛這個部門，如果是合適的話，我計劃繼續做下去。”

Sessions曾是阿拉巴馬州的聯邦參議員，他是最早表態支持特朗普參選總統的政界人士之一，他2月獲總統任命及參議院通過成為司法部長，一個月後，司法部啟動俄羅斯被指干預美國大選的調查，Sessions因為沒有披露他曾與俄羅斯駐美國的大使會面，因此決定不參與司法部的調查。

Sessions在記者會上被問及，他在沒有總統的信任下，如何繼續當司法部長時，Sessions回應說：”我們正擔任此職，目前所做的工作，正是我們打算做的工作。”

特朗普週三對紐約時報說，如果他知道Sessions會避席，他絕不會任命Sessions當司法部長。

特朗普說：”Jeff Sessions拿到了這份工作，開始工作後，他卻避席調查，坦白說，我認為這對總統是非常不公平。怎可能拿到工作後，卻選擇避席不幹？”

而據特朗普兩名顧問透露，特朗普的言論並非要迫Sessions辭職，但後者選擇避席調查，對特朗普而言是對他不忠誠的舉動，他也不滿Sessions在作出這項決定時，沒有事先知會他。

Sessions選擇避席調查，也引發司法部委任前聯邦調查局長穆勒處理通俄調查，而如果Sessions真的辭職，將會令穆勒的調查添上不確定因素，因為特朗普將可以任命一名不會避席調查的人選出任新司法部長。

特朗普在訪問中，也指斥穆勒領導這項調查是有利益衝突，因為他在5月辭退當時任職聯調局局長的James Comey後，曾問穆勒有沒有興趣重返聯調局。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。