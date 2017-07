特朗普狠批司法部長避席調查 後者揚言不會辭職

By

特朗普總統週三接受紐約時報訪問時,嚴詞抨擊他任命的司法部長Jeff Sessions,指稱Sessions在俄羅斯被指干預美國大選的調查中決定避席,是對總統不公平之舉,Sessions週四回應總統的抨擊時稱,他目前沒有計劃辭職。

Sessions週四對記者說:”我們都熱愛這份工作,熱愛這個部門,如果是合適的話,我計劃繼續做下去。”

Sessions曾是阿拉巴馬州的聯邦參議員,他是最早表態支持特朗普參選總統的政界人士之一,他2月獲總統任命及參議院通過成為司法部長,一個月後,司法部啟動俄羅斯被指干預美國大選的調查,Sessions因為沒有披露他曾與俄羅斯駐美國的大使會面,因此決定不參與司法部的調查。

Sessions在記者會上被問及,他在沒有總統的信任下,如何繼續當司法部長時,Sessions回應說:”我們正擔任此職,目前所做的工作,正是我們打算做的工作。”

特朗普週三對紐約時報說,如果他知道Sessions會避席,他絕不會任命Sessions當司法部長。

特朗普說:”Jeff Sessions拿到了這份工作,開始工作後,他卻避席調查,坦白說,我認為這對總統是非常不公平。怎可能拿到工作後,卻選擇避席不幹?”

而據特朗普兩名顧問透露,特朗普的言論並非要迫Sessions辭職,但後者選擇避席調查,對特朗普而言是對他不忠誠的舉動,他也不滿Sessions在作出這項決定時,沒有事先知會他。

Sessions選擇避席調查,也引發司法部委任前聯邦調查局長穆勒處理通俄調查,而如果Sessions真的辭職,將會令穆勒的調查添上不確定因素,因為特朗普將可以任命一名不會避席調查的人選出任新司法部長。

特朗普在訪問中,也指斥穆勒領導這項調查是有利益衝突,因為他在5月辭退當時任職聯調局局長的James Comey後,曾問穆勒有沒有興趣重返聯調局。

