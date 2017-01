司法部長提名人聽證會稱 不怕對抗特朗普

By

【KTSF 張麗月報導】

國會舉行聽證會,以確認候任總統特朗普的內閣官員 ,週二率先出場的是聯邦司法部長提名人Jeff Sessions。

阿拉巴馬州聯邦參議員Sessions獲提名聯邦司法部長,週二他在參議院司法委員會的聽證會上表示,他強烈擁護法紀,又承諾上任後會嚴厲打擊非法移民、槍械暴力,和極端伊斯蘭恐怖主義。

對於非法移民問題,他說:”我們無法在財政上或以其他方法,趕光非法逗留者。”

Sessions主張透過對話來解決這個問題。

他又提醒說,目前美國仍然面對毒品流入國境、一些城市的暴力罪案上升,以及警隊士氣低落等問題。

強硬保守派共和黨人的 Sessions指出,這些趨勢不能繼續下去,因為生活在安全的家庭和社區是基本的民權。

他又說將會退出任何涉及前國務卿希拉莉的電郵案調查,也會尊重聯邦最高法院有關墮胎與同性婚姻的裁決,並承諾作為公平的司法部長,將來也不怕公然對抗特朗普。

他也強調自己不是種族歧視者,他憎惡三K黨以及其意識形態。

在聽證舉行期間,有部份示威者在會場抗議,包括三K黨人士,其後這些抗議人士都被警方驅趕離場。

本星期共有9位特朗普提名的內閣人選陸續出席確認聽證會,當中包括國務卿提名人Rex Tillerson。

