司法部長提名人聽證會稱 不怕對抗特朗普

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【KTSF 張麗月報導】

國會舉行聽證會，以確認候任總統特朗普的內閣官員 ，週二率先出場的是聯邦司法部長提名人Jeff Sessions。

阿拉巴馬州聯邦參議員Sessions獲提名聯邦司法部長，週二他在參議院司法委員會的聽證會上表示，他強烈擁護法紀，又承諾上任後會嚴厲打擊非法移民、槍械暴力，和極端伊斯蘭恐怖主義。

對於非法移民問題，他說：”我們無法在財政上或以其他方法，趕光非法逗留者。”

Sessions主張透過對話來解決這個問題。

他又提醒說，目前美國仍然面對毒品流入國境、一些城市的暴力罪案上升，以及警隊士氣低落等問題。

強硬保守派共和黨人的 Sessions指出，這些趨勢不能繼續下去，因為生活在安全的家庭和社區是基本的民權。

他又說將會退出任何涉及前國務卿希拉莉的電郵案調查，也會尊重聯邦最高法院有關墮胎與同性婚姻的裁決，並承諾作為公平的司法部長，將來也不怕公然對抗特朗普。

他也強調自己不是種族歧視者，他憎惡三K黨以及其意識形態。

在聽證舉行期間，有部份示威者在會場抗議，包括三K黨人士，其後這些抗議人士都被警方驅趕離場。

本星期共有9位特朗普提名的內閣人選陸續出席確認聽證會，當中包括國務卿提名人Rex Tillerson。

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