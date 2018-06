聯邦司法部長修訂庇護指引 家暴或幫派暴力受害人不合資格

By

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦司法部長Jeff Sessions發出新的庇護指引,令大部分受到家庭虐待及幫派暴力威脅的庇護申請者,都不符合留在美國資格。

司法部長下令移民法官停止向一般的家庭暴力及幫派暴力受害者批出庇護令,估計此舉會影響以萬計渴望在美國定居的申請者,因為美國更加收緊庇護申請,司法部長有權向移民法官頒下有約束力的判例。

Sessions今次是就借用重開一宗2016年薩爾瓦多家暴的上訴案件作為判例,他指出,這類稱為私人罪行的倖存者並不符合美國法例的庇護申請,Sessions認為,這種家暴和幫派暴力,只是某些國家警察執法問題,並不能構成庇護原因。

他較早時向一批上培訓課程的移民局官員發表演說,聲稱庇護已經被人濫用。

Sessions說:”庇護並非用來解決問題,甚至全世界的人每日都要面對的所有嚴重的問題。”

在申請庇護移民的法例下,司法部長擁有類似最高法院的權力,可以作出個人的裁定。

